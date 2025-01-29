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Bayburt'ta Soğuk Hava ve Sis Etkili: Ağaçlar Kırağayla Beyaza Büründü

Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu, akarsularda buz tabakası görüldü. Kentte görüş mesafesi sis nedeniyle düştü.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:39
Bayburt'ta Soğuk Hava ve Sis Etkili: Ağaçlar Kırağayla Beyaza Büründü

Soğuk Hava ve Sis Bayburt'ta Etkisini Gösterdi

Bayburt'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu, ayrıca akarsularda buz tabakası belirdi. Termometreler, gece saatlerinde sıfırın altında 19 dereceyi gösterdi.

Kırağı ve Buzlu Manzaralar

Kırağı sonucunda ağaçlar ve bitkiler beyaza bürünerek güzel manzaralar oluşturdu. Özellikle Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde bazı dere ve nehirler kısmen buz tutarken, yeşilbaş ördekler akarsuların donmayan bölümlerinde yavrularıyla yiyecek ararken gözlemlendi.

Görüş Mesafesi Düşmesi

Bölgedeki Çoruh Nehri çevresindeki kırağı tutan ağaçlar ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. Ancak, Bayburt-Gümüşhane kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi ciddi şekilde düştü ve sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı, akarsularda buz tabakası oluştu.

Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı, akarsularda buz tabakası oluştu.

Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı, akarsularda buz tabakası oluştu.

Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı, akarsularda buz tabakası oluştu.

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