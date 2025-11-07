Bayburt'ta Trafik Düzeni ve Levha Sadeleştirme Toplantısı

Bayburt'ta İl Trafik Komisyonu toplantısında trafik düzeni, güvenlik ve yönlendirme levhalarının sadeleştirilmesi görüşüldü; Vali Mustafa Eldivan iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:38
Bayburt'ta Trafik Düzeni ve Levha Sadeleştirme Toplantısı

Bayburt'ta Trafik Düzeni ve Levha Sadeleştirme Toplantısı

Kent içi ve şehirlerarası trafik güvenliği gündemde

Şehir içi ve şehirler arası trafik düzeninin iyileştirilmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yönlendirme levhalarının sadeleştirilerek daha anlaşılır hale getirilmesine yönelik çalışmalar, gerçekleştirilen İl Trafik Komisyonu ve Karayolları Levhalarını Sadeleştirme Komisyonu toplantısında ele alındı.

Toplantı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlendi ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Kent genelinde trafik güvenliğini güçlendirecek ve sürücülerin yön bulma kolaylığını artıracak düzenlemeler toplantıda değerlendirildi.

Vali Eldivan, vatandaşların güvenli, konforlu ve düzenli bir ulaşım hizmetinden yararlanabilmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

BAYBURT'TA TRAFİK DÜZENİ VE LEVHA SADELEŞTİRME ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

BAYBURT'TA TRAFİK DÜZENİ VE LEVHA SADELEŞTİRME ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı
2
Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti
3
Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik
4
Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor
5
Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor
6
Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri
7
Bursa'da 'Yol Verme' Tartışması Araç Kamerasında

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu