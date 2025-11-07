Bayburt'ta Trafik Düzeni ve Levha Sadeleştirme Toplantısı

Kent içi ve şehirlerarası trafik güvenliği gündemde

Şehir içi ve şehirler arası trafik düzeninin iyileştirilmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve yönlendirme levhalarının sadeleştirilerek daha anlaşılır hale getirilmesine yönelik çalışmalar, gerçekleştirilen İl Trafik Komisyonu ve Karayolları Levhalarını Sadeleştirme Komisyonu toplantısında ele alındı.

Toplantı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlendi ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Kent genelinde trafik güvenliğini güçlendirecek ve sürücülerin yön bulma kolaylığını artıracak düzenlemeler toplantıda değerlendirildi.

Vali Eldivan, vatandaşların güvenli, konforlu ve düzenli bir ulaşım hizmetinden yararlanabilmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

