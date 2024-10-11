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Bayburt'ta Tütünsüz Kurum Projesi ile Pasif İçicilikle Mücadele

Bayburt Demirözü ilçesinde uygulanan Tütünsüz Kurum Projesi ile pasif içicilik önlenirken, bağımlılara yönelik destek sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:25
Bayburt'ta Tütünsüz Kurum Projesi ile Pasif İçicilikle Mücadele

Bayburt'ta Tütünsüz Kurum Projesi Uygulanıyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde hayata geçirilen "Tütünsüz Kurum Projesi" sayesinde hem pasif içiciliğin önüne geçiliyor hem de bağımlılıktan kurtulmak isteyen bireylere destek sunuluyor.

Projenin Amaçları ve Uygulamaları

Demirözü Kaymakamlığı, Toplum Sağlığı Merkezi ve Yeşilay iş birliğinde yürütülen proje, ilçedeki kamu kurumlarında çalışanların pasif içicilikten korunmasını hedefliyor. Proje çerçevesinde, çalışanlara sağlıklı yaşam bilinci kazandırılması ve tütün kullanımının azalması amaçlanıyor.

İlk Uygulamalar ve Başarılar

Proje, 10 ay önce İlçe Jandarma Komutanlığında başlatıldı. Kurum binası çevresine afişler asılarak, personellere eğitim verildi. Kaymakam Yasin Şahin, bu uygulamanın Anayasa’nın 56. maddesine dayanarak yapıldığını belirterek, açık alanlarda da tütün kullanımının yasaklandığını vurguladı. Şahin, sigara içmeyen personelin korunmasının yanı sıra, sigara bırakma süreci için destekler de sağlandığını ifade etti.

Farkındalık Yaratma ve Diğer Kurumlarla İşbirliği

Şahin, projenin diğer kamu kurumları için de örnek teşkil etmesini istediklerini belirtti. Bırakmak isteyenler için ödüllendirme mekanizmaları oluşturduklarını, bu sayede sigara içmeyenlerin korunmasının yanı sıra, bağımlılığı bırakma iradesi gösterenlere destek sunduklarını ifade etti.

Sağlık ve Eğitim Faaliyetleri

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Pınar İspirli Ünalan, proje kapsamında yapılan eğitim ve seminerlerin yanı sıra, sigara bırakma polikliniğinde tedavi süreçleri başlattıklarını aktardı. Anketlerle ortaya çıkan tütün kullanım profili, bırakma sürecine yönlendirme yaptı. Şu ana kadar 4 kişi sigara bırakırken, 3 kişinin tedavi süreci devam ediyor.

Sonuç ve Beklentiler

Projeyle, hem bağımlı bireylere hem de çevresine tütün ürünlerinin zararlarından korunma imkanı sağlanması hedefleniyor. Ünalan, bu projenin ülke genelinde yaygınlaşarak farkındalık yaratmasını umduklarını belirtti.

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