Bayburt'ta Ulaşım Problemleri: Tipi ve Buzlanma Etkili Oldu

Bayburt'ta Soğuk Hava Etkisi

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan buzlanma ve tipi hava koşulları, ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu. İl genelinde devam eden soğuk hava şartları, zaman zaman tipi şeklinde kendini gösteriyor.

Soğanlı Geçidi'nde Zor Anlar

Sürücüler, Bayburt ile Trabzon’un Çaykara ilçesini bağlayan güzergah üzerindeki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi’nde buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Buzlanma, yolda bir tırın kaymasına sebep olurken, araç iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Karayolları Çalışmaları Sürüyor

Bu olumsuz hava koşullarında Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışmaları yaparak ulaşımın güvenli bir şekilde devam etmesini sağlamak için çaba gösteriyor.