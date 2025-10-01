Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:11
Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonun koordinasyonu ve kapsamı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve naklini engellemeye yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda, hassas burunlu narkotik detektör köpek "Pablo" da görev aldı.

Arama ve ele geçirilenler

Ekipler H.S.'nin ev ve aracında yaptığı aramada; 44,97 gram metamfetamin, 2,11 gram eroin, 5 sentetik ecza, hassas terazi, uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan çeşitli malzemeler ile kurusıkı tabanca ve tabancaya ait adet şarjör ele geçirdi.

Yasal süreç

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

