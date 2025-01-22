Bayburt'ta Vaşak Yerleşim Alanına İndi: Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Bayburt'ta Vaşak Güvenlik Kamerasında

Bayburt'un Gümüşsu köyünde, yerleşim alanına inen bir vaşak, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gece avlanan, gündüz ise dinlenen bu gizemli yaratık, kar yağışının ardından aç kalan midesini doyurmak adına çevrede dolandı.

Ormanın Hayaleti: Vaşak

Doğada çoğunlukla gece aktif olduğu için "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, köy sakinlerinden Erhan Kelleci'ye ait evin çevresinde görüntülendi. Kayıtlara göre, vanşak, bir süre yiyecek aradıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

Bu görüntüler, doğadaki yaşamın ne kadar sert ve mücadele dolu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bayburt'un doğal zenginlikleri ve vahşi yaşamı, bu tür çarpıcı anlarla dikkat çekmeye devam ediyor.