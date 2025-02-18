Bayburt'un Karla Kaplı Menderesleri Görsel Bir Şölen Sunuyor

Bayburt'un Doğal Güzellikleri Kışa Hazır

Bayburt'un Demirözü ilçesi, karla kaplı menderesleriyle görsel bir şölen sunuyor. Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı, doğal manzaraların beyaz bir örtüyle buluşmasına neden oldu. Bu zengin kar birikintileri, özellikle mendereslerin kıvrımlarıyla birleşerek muhteşem bir görünüm ortaya çıkarıyor.

Köyler Beyaza Büründü

İlçedeki köylerin her biri, yoğun kar yağışı sonrası adeta beyaz bir örtü ile kaplandı. Yaz aylarında bölgede bulunan otlaklar ve su kaynakları, kar yağışının ardından yeni bir hayat buldu. Yazın renkli çiçeklerle dolup taşan Beşpınar köyü de, kışın harika bir güzelliğe büründü.

Dron ile Çekilen Görüntüler

Beşpınar köyünde, yazın yemyeşil doğanın arasında akarak kıvrımlar oluşturan menderesler, kış mevsiminde dron ile görüntülendi. Bu görüntüler, mendereslerin kışın sunduğu farklı güzellikleri ve doğanın sunduğu eşsiz manzaraları gözler önüne seriyor.

Bayburt'un bu nadide köşesi, kış turizmi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde karla kaplanan menderesler güzel manzaralar oluşturdu.