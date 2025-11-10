Bayburt Valisi Eldivan: Atatürk’ün Aziz Hatırası 87’nci Yılda Daima Yaşıyor

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümünde aziz hatırasının daima yaşayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:08
Bayburt Valisi Eldivan: Atatürk’ün Aziz Hatırası 87’nci Yılda Daima Yaşıyor

Bayburt Valisi Eldivan: Atatürk’ün Aziz Hatırası 87’nci Yılda Daima Yaşıyor

Vali Mustafa Eldivan’dan anma mesajı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Vali Eldivan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin varlık mücadelesine önderlik eden, bağımsızlık ve hürriyet meşalesini yakan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Tüm imkânsızlıklara rağmen milletini ortak bir ideal etrafında kenetleyerek zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası, bu topraklarda var olduğumuz sürece daima yaşayacaktır. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet aynı inanç ve kararlılıkla sonsuza dek korunacak ve yaşatılacaktır.

Vali Eldivan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bugün, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirirken; tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin kuruluşundaki heyecanı geleceğe taşıyor, ülkemiz ve milletimiz için Türkiye Yüzyılı’na yürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Atatürk’ün rehberliğine işaret eden Eldivan, "Millete efendilik yoktur, hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisidir" sözünün yol gösterici olduğunu belirtti ve "Bu anlayışla milletimizin huzuru ve ülkemizin kalkınması için gece gündüz demeden görevimizi sürdürüyoruz." dedi.

Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu ve Milli Mücadele’nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.

ALİ ELDİVAN: "ATATÜRK’ÜN AZİZ HATIRASI BU TOPRAKLARDA DAİMA YAŞAYACAKTIR"

ALİ ELDİVAN: "ATATÜRK’ÜN AZİZ HATIRASI BU TOPRAKLARDA DAİMA YAŞAYACAKTIR"

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 10 Kasım Mevlidine Protesto Çağrısı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
2
Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı
3
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
4
Gönen’de 10 Kasım Siren Krizi: 'Bu ne saygısızlık' Tepkileri Yükseldi
5
Erzurum Barosu’ndan Anıtkabir’e Anlamlı Ziyaret — 87. Yılda Saygı
6
Ankara Çankaya'da Silahlı İntihar Girişimi: Şüpheli Teslim Oldu
7
Samsun'da motosiklet kazası: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri