Bayburt Valisi Eldivan: Atatürk’ün Aziz Hatırası 87’nci Yılda Daima Yaşıyor

Vali Mustafa Eldivan’dan anma mesajı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Vali Eldivan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin varlık mücadelesine önderlik eden, bağımsızlık ve hürriyet meşalesini yakan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Tüm imkânsızlıklara rağmen milletini ortak bir ideal etrafında kenetleyerek zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası, bu topraklarda var olduğumuz sürece daima yaşayacaktır. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet aynı inanç ve kararlılıkla sonsuza dek korunacak ve yaşatılacaktır.

Vali Eldivan, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Bugün, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirirken; tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin kuruluşundaki heyecanı geleceğe taşıyor, ülkemiz ve milletimiz için Türkiye Yüzyılı’na yürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Atatürk’ün rehberliğine işaret eden Eldivan, "Millete efendilik yoktur, hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisidir" sözünün yol gösterici olduğunu belirtti ve "Bu anlayışla milletimizin huzuru ve ülkemizin kalkınması için gece gündüz demeden görevimizi sürdürüyoruz." dedi.

Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu ve Milli Mücadele’nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.

ALİ ELDİVAN: "ATATÜRK’ÜN AZİZ HATIRASI BU TOPRAKLARDA DAİMA YAŞAYACAKTIR"