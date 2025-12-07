Bayburt ve Erzincan'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı ve Uyarı

Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu; karayolları ekipleri yoğun çalışma yürütüyor, Meteoroloji kuvvetli yağış ve buzlanma uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:02
Bayburt ve Erzincan'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı ve Uyarı

Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı tedbirleri gündeme getirdi

Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksama yaşanmaması için karayolları ekiplerini harekete geçirdi. Gece saatlerinde Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidinde yağmur yerini kar ve tipi şeklinde yağan yağışa bıraktı.

Ekipler sahada, sürücüler uyarıldı

Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidi, Erzincan-Gümüşhane kara yolu üzerindeki Ahmediye Geçidi ile Pöske Dağı bölgesinde kar yağışının ardından karayolları ve trafik ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden kritik uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesine göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, yağışların karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis oluşabileceği belirtilirken, rüzgârın doğu ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağış uyarısı: Meteoroloji, yağışların Erzincan merkezi ve ilçeleri (Kemah, Tercan, İliç, Kemaliye, Üzümlü) ile Erzurum’un güney kesimleri (Çat, Karayazı, Karaçoban, Hınıs, Tekman) için kuvvetli olabileceği konusunda uyardı. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

