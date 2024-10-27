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Bayegan Pendik Satranç Kulübü Avrupa Kulüpler Kupası'nda 6. Oldu

Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, 39. Avrupa Kulüpler Kupası'nda 6. olarak başarılı bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 10:09
Bayegan Pendik Satranç Kulübü Avrupa Kulüpler Kupası'nda 6. Oldu

Bayegan Pendik Satranç Kulübü'nün Avrupa Kulüpler Kupası Performansı

Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü, Sırbistan'ın Vrnajcka Banja kentinde düzenlenen 39. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'na katıldı ve organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Yönetim ve Antrenörler İncelemelerde Bulundu

Bayegan Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan, antrenörler ve sporcular, takımın performansını değerlendirdi. Ercüment Bayegan, turnuvada Türkiye'yi temsil eden sporcularla gurur duyduğunu belirterek, "Satranç, yalnızca bir spor değil, aynı zamanda sabır, strateji ve zeka gerektiren bir sanattır," dedi.

Antrenörlerden Önemli Açıklamalar

Takımın hocalarından Ahmet Aktan, 2010 yılından bu yana satrançla ilgilendiğini ve 2017 yılında Bayegan ile kulübü kurduklarını ifade etti. Aktan, "2017'de Yöresel Türkiye Kupası'nda 3. olduk. 2018'de bir üst lige yükseldik. 2024'ün güncel Süper Lig şampiyonuyuz ve bu başarıyla buradayız. Gönül isterdi ki burada da bir kupa alalım, ancak ilk turnuvamızda iyi bir başarı elde ettik. 3. ile eş puanda 6. olduk," şeklinde konuştu.

Bir diğer antrenör İlhan Akkaya, turnuvadaki performanslarından memnun olduklarını ifade ederek, Türkiye'nin satrançtaki başarılarını göstermek istediklerini dile getirdi.

Sporcuların Görüşleri

Sporculardan Emre Can, 18 yaşında milli takıma dahil olduğunu belirterek, "Pendik Satranç Spor Kulübü'ne bu yıl katıldım. İyi bir turnuva geçirdiğimize inanıyorum," dedi.

Turnuvanın Sonuçları

39. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nı Çekya'dan Novy Bor kulübü birincilikle tamamladı. Kuzey Makedonya'dan Alkaloid Satranç Kulübü ikinci, Vados ise üçüncü sırada yer aldı. Açık kategorisindeki bir diğer Türk kulübü Türk Hava Yolları ise dördüncü oldu.

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