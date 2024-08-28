Bayer ve NextRNA ile Yenilikçi Kanser Tedavisi İşbirliği

Bayer ve NextRNA'dan Kanser Tedavisi İçin İşbirliği

Alman ilaç ve kimya devi Bayer, Amerika merkezli biyoteknoloji şirketi NextRNA ile kanser tedavileri geliştirme amacıyla önemli bir işbirliğine gidecek.

Ortak Açıklama ve İşbirliği Detayları

Bayer ve NextRNA'nın yaptığı ortak basın açıklamasında, iki şirketin onkoloji alanında iki önemli programı birlikte geliştirmek için güç birliği yapacağı ifade edildi.

Mali Destek ve Lisans Hakları

Bayer'in NextRNA'ya araştırma süreçlerini desteklemek için 547 milyon dolara kadar finansman sağlaması planlanıyor. Buna ek olarak, NextRNA, geliştirilen başarılı ilaçların net satışlarından kademeli telif hakkı elde etmeyi de garanti altına alacak.

Geçmişte Yaşanan Hukuki Problemler

Öte yandan, Bayer'in 2018 yılında ABD'li tarım firması Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından, Monsanto'nun geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanserle bağlantılı olduğu iddiaları sebebiyle karşılaştığı davalarda milyarlarca dolarlık para cezası ve tazminat ödemeye mahkûm olduğu biliniyor.