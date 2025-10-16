Bayğaralar Operasyonu: 10 İlde 106 Zanlı Yakalandı

Adana merkezli Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 106 zanlı yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 10:15
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 106 zanlının yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar organize suç örgütüne ilişkin 403 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığını ifade etti.

Operasyonlarda 106 şüpheli yakalandığını belirten Yerlikaya, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce elebaşılığını yurt dışında firari bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı örgüte yönelik 10 aydır çalışma yapıldığı bilgisini verdi. Yerlikaya, örgütün "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "uyuşturucu madde ticareti yapma", "silahlı tehdit", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma", "haraç alma ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde, 403 adrese yönelik 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı, bu mücadelemizde çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yapalım."

Soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 106 zanlıdan işlemleri tamamlanan 95'i adliyeye sevk edildi. Polis helikopteri de şüphelilerin otobüsle adliyeye götürülmesi sırasında ekiplere havadan destek sağladı.

