Bayğaralar Operasyonunda 96 Tutuklama — 130 Gözaltı

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen Bayğaralar operasyonunda gözaltına alınan 130 şüpheliden 96'sı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 14:23
Bayğaralar Operasyonunda 96 Tutuklama — 130 Gözaltı

Bayğaralar Operasyonunda 96 Tutuklama — 130 Gözaltı

Operasyon Detayları

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 130 şüpheliden 96'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 10 aylık teknik ve fiziki takip sonrasında, 13 Ekim'de 10 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında aranan 24 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 130'a yükseldi.

Zanlılardan 95'inin işlemlerinin ardından, 35'i de işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç ve Gelişmeler

Savcılıkça sorgulanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 130 şüpheliden 96'sı tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 34'ü serbest bırakıldı.

Adana Valiliğinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma kararlılığımızın en somut göstergesidir. Toplum düzenini bozmaya teşebbüs eden tüm yapılanmalara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Ele Geçirilenler ve Katılımcılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik Adana, İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli'ndeki 403 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 800 ekip ve 2 bin personelin görev aldığını, ilk aşamada 106 zanlının yakalandığını bildirmişti.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilenler arasında 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38.915 uyuşturucu hap ve dijital materyal bulunuyor.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 95'i dün Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilmişti.

Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan...

Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 106 zanlıdan işlemleri tamamlanan 95'i adliyeye sevk edildi. Polis helikopteri de şüphelilerin otobüsle adliyeye götürülmesi sırasında ekiplere havadan destek sağladı.

Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan...

İLGİLİ HABERLER

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Şarampole Devrilen Tır Sürücüsü Yaralandı (67 EK 377)
2
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' Dünyaya Örnek Olacak — Dicle Üniversitesi 2025-2026 Açılışı
3
Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin Liderlik Çağrısı
4
Yalova'da Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ile 9 Şüpheli Adliyeye Sevk
5
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
6
TDT 9. Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Taşkent'te — Osman Aşkın Bak'tan Gazze Mesajı
7
Tekirdağ'da Ceviz Hasadı Başladı: Bozuk Orman Arazileri Verime Döndü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği