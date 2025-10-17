Bayğaralar Operasyonunda 96 Tutuklama — 130 Gözaltı

Operasyon Detayları

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 130 şüpheliden 96'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 10 aylık teknik ve fiziki takip sonrasında, 13 Ekim'de 10 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında aranan 24 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 130'a yükseldi.

Zanlılardan 95'inin işlemlerinin ardından, 35'i de işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç ve Gelişmeler

Savcılıkça sorgulanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 130 şüpheliden 96'sı tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 34'ü serbest bırakıldı.

Adana Valiliğinden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma kararlılığımızın en somut göstergesidir. Toplum düzenini bozmaya teşebbüs eden tüm yapılanmalara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Ele Geçirilenler ve Katılımcılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik Adana, İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli'ndeki 403 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 800 ekip ve 2 bin personelin görev aldığını, ilk aşamada 106 zanlının yakalandığını bildirmişti.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilenler arasında 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38.915 uyuşturucu hap ve dijital materyal bulunuyor.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 95'i dün Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilmişti.

Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 106 zanlıdan işlemleri tamamlanan 95'i adliyeye sevk edildi. Polis helikopteri de şüphelilerin otobüsle adliyeye götürülmesi sırasında ekiplere havadan destek sağladı.