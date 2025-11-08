Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti

Bayırköy'de 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini ziyaret ederek sağlık ekiplerinin çalışmalarını yerinde tanıdı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:59
Minikler sağlık ekiplerinin çalışmalarını yerinde gördü

Bilecik’in Bayırköy Beldesi’nde düzenlenen etkinlikte 4-6 yaş aralığındaki Kur'an Kursu öğrencileri, 112 Acil Komuta Merkezini ziyaret ederek sağlık ekiplerinin görevlerini yakından tanıma imkânı buldu.

Ziyaret sırasında minikler, ekiplerin görevlerini ve acil durum müdahalelerini anlatan sunumları dikkatle dinledi. Öğrenciler, merkezdeki cihazları ve çalışma sistemini meraklı gözlerle inceleyerek ekiplerin mesai içindeki yoğun temposunu gözlemledi.

Etkinlik, hem bilgilendirici hem de keyifli bir deneyim olarak değerlendirildi; çocukların alana olan ilgisi ve merakı toplantıya olumlu bir hava kattı.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Miniklerimizin acil durum hizmetlerini yerinde görmesi, hem bilinçlenmeleri hem de meslekleri tanımaları açısından çok değerli bir deneyim oldu. Onların meraklı ve hevesli bakışlarını görmek bizleri mutlu etti."

Ziyaret, küçük yaştaki öğrencilerin sağlık hizmetleri hakkında farkındalık kazanması ve ekiplerin çalışmalarını yerinde görmesi açısından önemli bulundu.

