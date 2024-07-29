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Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem'in Evine Yapılan Saldırı

Baykan'da Belediye Başkanı Ekrem Erdem'in evinin bulunduğu bölgede silahlı saldırı gerçekleşti. İki şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:12
Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem'in Evine Yapılan Saldırı

Baykan'da Silahlı Saldırı

Siirt'in Baykan ilçesinde Belediye Başkanı Ekrem Erdem'in ikametinin bulunduğu bölgede, gece saatlerinde çevreye silahla ateş açıldı. Olay, Karşıyaka Mahallesi'nde, 03.50 sularında meydana geldi. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli, otomobille kaçarak Bitlis istikametine yöneldi.

Polis Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Durumun hemen bildirilmesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, kamera kayıtları aracılığıyla saldırganların kullandığı aracın plakasına ulaşıldı.

Şüpheliler Yakalandı

Şüpheliler, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Vali Kemal Kızılkaya, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Araçta yapılan aramada, olayda kullanılan bir av tüfeğine el konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Aşırı Alkollü ve Suç Kayıtlarına Sahipler

Saldırganların, aşırı alkollü oldukları ve daha önce birçok suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Vali Kızılkaya, "Bu konuyla ilgili adli ve idari tahkikat titizlikle yürütülmektedir." diyerek, halkın huzurunu önceliklendirdi.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Vali Kemal Kızılkaya, Baykan Kaymakamı Fatih Özcan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile birlikte Baykan Belediyesini ziyaret etti. Başkan Erdem ve ilçenin halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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