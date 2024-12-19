Baykar Başkanı Selçuk Bayraktar: Türkiye, SİHA Pazarında Dünya Lideri

Selçuk Bayraktar, Isparta'da 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni Anlattı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Isparta'da düzenlenen 'Milli Teknoloji Hamlesi' konulu söyleşide ülkemizin insansız hava araçları alanındaki başarısını duyurdu. Bayraktar, "Ülkemiz artık insansız hava araçları alanında dünyanın bir anlamda lideri konumuna gelmiş durumda. Dünya SİHA pazarının yüzde 65'i Türkiye'nin." dedi.

Söyleşide, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Türkiye Teknoloji Takımı işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Baykar'ın başarı öyküsü ve yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Bayraktar TB2 ve AKINCI'nın Başarıları

Bayraktar, Bayraktar TB2 insansız hava aracının 2014'te ilk uçuşunu yaptığını ve şu anda 35 ülkede görev yaptığını aktardı. "Dünyanın en fazla ülkeye ihraç edilen SİHA'sı. 2015'te ROKETSAN'ın yaptığı mühimmatla silahlanarak ülkemizin ilk SİHA'sı oldu." diye belirtti. Ayrıca, AKINCI insansız hava aracının da 10'dan fazla ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Bayraktar ayrıca, Kızılelma'nın 2023'te uçurulduğunu vurgulayarak, bu projeyle havacılık muharebesinde yeni dünyanın kapılarını araladıklarını ifade etti.

Baykar'ın İnovasyon ve İhracat Başarıları

Selçuk Bayraktar, Baykar'ın ihracatının %90'ından fazlasını oluşturduğunu ve dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi olduğunu ifade etti. "Son 3 yıldır yalnızca Amerikalı rakibimden 3 kat büyüğüz." dedi.

Bayraktar, savunma sanayisinde yerlilik oranının %80'lerin üzerine çıktığını belirtirken, uzay alanında da bağımsız fırlatma araçları üzerinde çalıştıklarını ekledi.

T3 AI Projesi ve TEKNOFEST'in Önemi

Bayraktar, TÜBİTAK tarafından desteklenen T3 AI projesinin Türkçe'yi en iyi şekilde konuşabilen bir dil modeli geliştirmek için yürütüldüğünü aktardı. Ayrıca, TEKNOFEST etkinliklerinin Türk milletine büyük bir coşku ile sahiplenildiğini ve geleceğin teknolojisinin bu festivaller aracılığıyla desteklendiğini ifade etti.

Etkinliğin sonunda, Selçuk Bayraktar’a Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (sol 3), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Türkiye Teknoloji Takımı'nın Isparta'daki Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Konferans Salonu'nda düzenlediği "Milli Teknoloji Hamlesi" konulu söyleşi programına katıldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (sol 3), Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Türkiye Teknoloji Takımı'nın Isparta'daki Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Konferans Salonu'nda düzenlediği "Milli Teknoloji Hamlesi" konulu söyleşi programına katıldı.