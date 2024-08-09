Baykar Deprem Konutları Hak Sahiplerine Teslim Edilmeye Başladı

Baykar, Depremzedelere Yeni Evlerini Sunuyor

Baykar, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a toplam 1012 hanelik kalıcı konut inşa etti.

Adıyaman'daki Konutların Teslimatına Başlandı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiğimiz konut projemiz tamamlanma aşamasına geldi. Özellikle Adıyaman ilindeki 349 hanelik bölümde dairelerin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmeye aldık," dedi. Bayraktar, ayrıca, "Allah bir daha böyle felaketlerle bizleri sınamasın," ifadelerine yer verdi.

Deprem sonrası inşa edilen konutlar, bölgedeki yaşam koşullarını iyileştirmek ve depremzedelere yeni bir umut sunmak amacıyla hayata geçirildi.