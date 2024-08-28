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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan Vergi Rekoru Açıklaması

Baykar'ın gelir vergisi rekoru, Bayraktar TB2 ve AKINCI'nın başarısı olarak nitelendirildi. Haluk Bayraktar, gurur verici bir açıklamada bulundu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:56
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan Vergi Rekoru Açıklaması

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2023 yılına ait ödenen gelir vergisinin Cumhuriyet tarihinde reel olarak en yüksek rakam olduğunu duyurdu. Bayraktar, bu başarının Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI gibi sıfıra yakın teknoloji ürünlerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Verileri

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 yılına ait mükellef beyanlarına ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi listelerini yayımladı. Bu listeye göre Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 1 milyar 952 milyon lira vergi ile ilk sırada yer aldı.

Vergi Ödemek, Vatana Hizmettir

Bayraktar, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Vergi ödemek, vatana hizmetin en onurlu yollarından biridir." ifadesini kullandı ve bu bağlamda,1619 milyon lira vergi ödeyen kendisi ve ağabeyi Haluk Bayraktar ile birlikte toplamda 10 milyar liranın üzerinde vergi ödediklerini vurguladı.

Teknolojideki İnovasyon ve İhracat Başarıları

Baykar, yüksek teknolojiye olan tutkusunu asla kaybetmeden büyümeye devam ediyor. Bayraktar, "2004’te Bayraktar Mini İHA için evini satarak AR-GE’ye yatırım yapan babamız Özdemir Bayraktar, gelecekteki başarıların kıvılcımını yaktı," dedi.

Bugün Baykar, dünyanın en büyük SİHA üreticisi ve ihracatçısı olarak, 34 ülke ile ihracat anlaşması yapmış durumda. 2023 yılında, savunma ve havacılık sektöründe lider konumda bulunarak, toplam sektör ihracatının üçte birini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yeni Projeler ve Hedefler

Baykar'ın bayrağı daha da yükseltme hedefiyle yeni projelerin arayışında olduğunu da kaydeden Bayraktar, 'Bayraktar KIZILELMA' projesinin de imkansızı başarmak için bir yeni adım olduğunu dile getirdi. Tüm bu yeniliklerin, Türk savunma sanayisinin global pazarda daha sağlam bir yere sahip olmasına katkıda bulunduğunu açıkladı.

Sonuç olarak Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi sadece bir şirketin değil, ülkemizin ortak başarı hikayesi olmayı sürdürecektir," dedi ve destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

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