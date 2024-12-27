Baykar, İtalyan Piaggio Aerospace'i Satın Aldı

Baykar, İtalyan Havacılık Devi Piaggio Aerospace’i Satın Alıyor

Baykar, havacılık sektöründe önemli bir adım atarak İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’i satın aldı. Çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi kazanan Baykar, farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bıraktı.

Baykar, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı'nın onayı ile Piaggio Aerospace’in yeni sahibi oldu. 1884 yılında kurulan bu köklü İtalyan firması, dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı (SİHA) şirketi olarak Baykar’a önemli bir stratejik değer katıyor. İhaledeki finansal değerleme çalışmaları ise Pragma Danışmanlık ile yürütüldü.

Piaggio Aerospace ve Stratejik Rolü

Havacılık sektöründe “gökyüzünün Ferrarisi” olarak adlandırılan P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya'nın savunma sanayisi ekosisteminde önemli bir rol üstleniyor. 140 yıllık geçmişiyle teknoloji altyapısına büyük katkılarda bulunan şirket, yeni yönetim altında yeniden faaliyete geçirilmeye hazırlanıyor.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, “Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace’e bir gelecek sunuyoruz. Ülkemiz için stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim perspektifiyle yeniden canlandırılıyor,” dedi.

Baykar’ın Hedefleri ve Üretim Kapasitesi

Bu satın almayla birlikte Baykar, Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırmayı ve Piaggio’nun tarihi mirasını korurken üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. Baykar'ın İtalya’da istihdamı artırmayı planladığı ve Türk havacılık sanayisinin global başarılarına yeni bir boyut kazandıracağı öngörülüyor.

2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye’de tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer almakta. ABD merkezli düşünce kuruluşu CNAS’in raporuna göre, Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65’ini domine ediyor. Baykar, bu pazarın yaklaşık yüzde 60’ına sahip olduğunu belirtiyor.

Son yıllarda gelirlerinin daha fazlasını ihracattan elde eden Baykar, toplamda 35 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı gerçekleştiriyor.