Baykar, Motor Teknolojilerinde Yeni Hedeflere Yelken Açıyor

Baykar'ın Yeni Hedefleri

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar’ın motor teknolojilerinde çıtayı yükseltmeyi planladığını duyurdu. Baykar olarak, piston motorlar alanındaki mevcut başarılarının ardından, türbin motor teknolojisinde de benzer bir başarıyı hedeflediklerini belirtti.

Piston Motorlardaki Başarı

Bayraktar, geçmişte elde ettikleri başarıları kendi imkanlarıyla gerçekleştirmenin önemli bir aşama olduğunu ifade etti. Şimdi ise amaçlarının türbin motor teknolojisinde hem tasarım hem de üretim süreçlerinde aynı başarıyı sağlamak olduğu vurgulandı.

Bu yeni adımlar, Türkiye'nin savunma sanayiinde motor teknolojilerinde kendini daha da geliştirmesine katkı sağlayacak.