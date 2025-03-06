Baykar ve Leonardo'dan Geleceğin Havacılık Savaşlarına Yön Verecek Ortaklık

Baykar ve Leonardo arasında yapılan anlaşma, insansız hava araçları alanında devrim niteliğinde bir işbirliğini beraberinde getirerek savunma ekosistemini güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:32
Baykar ve Leonardo'dan Geleceğin Havacılık Savaşlarına Yön Verecek Ortaklık

Baykar ve Leonardo İşbirliği ile Süper Güç Olma Yolu

Selçuk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayi firması Leonardo ile yaptıkları ortaklık anlaşmasını değerlendirirken, iki şirketin bir araya gelmesinin geleceğin havacılık muharebesini şekillendireceğini belirtti.

Ortaklıkla Savunma Ekosistemi Güçleniyor

Roma'da gerçekleştirilen basın toplantısında Bayraktar, Leonardo CEO'su Roberto Cingolani ile birlikte anlaşmanın önemli noktalarına değindi. Bayraktar, “Baykar, dünyanın en büyük İHA geliştiricisi ve üreticisi. Leonardo'nun geniş altyapısı ile geleceğin teknolojilerini geliştireceğiz. Bu işbirliği, ortak bir savunma ekosistemi oluşturmamıza fırsat tanıyor” ifadelerini kullandı.

İşbirliği Hedefleri ve Gelecek Vizyonu

Bayraktar, işbirliği kapsamında özellikle insansız hava araçları ve hafif akıllı platformlar üzerine çalışmalar yapılacağını belirtti. Ortak platform geliştirmesi ve insansız savaş uçağı KIZILELMA ile ilgili projelerin de bu işbirliğinin bir parçası olacağını ifade etti.

Üretim Merkezleri ve İşbirliği Gelişmeleri

Bayraktar, anlaşmanın ardından üretim merkezlerinin konumu üzerinde de çalıştıklarını belirterek, İtalya'daki Piaggio Aerospace'in önemli bir üretim altyapısına sahip olduğunu vurguladı.

Gelecekteki Projeksiyon: Bayraktar TB3

Yakın zamanda TCG Anadolu'dan görev alacak Bayraktar TB3 İHA'sının, kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilen ilk platform olacağını belirten Bayraktar, “Bu yıl TCG Anadolu'dan göreve başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

Leonardo'dan Beklentiler

Leonardo CEO'su Cingolani de, Baykar'ın İHA'ları için daha fazla elektronik ve sensör teknolojisi beklediklerini dile getirerek, işbirliğinin Avrupa savunma alanındaki arzın hızlandırılmasına katkı yapacağını ifade etti.

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