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Bayraklı Belediyesi'nde Grev Tehlikesi: Sendika Eylemde

Bayraklı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı, 26 Kasım'da grev uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 00:48
Bayraklı Belediyesi'nde Grev Tehlikesi: Sendika Eylemde

Bayraklı Belediyesi'nde Grev Tehlikesi

Bayraklı Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika yöneticileri belediye binası önünde bir araya gelerek grev öncesi eylem düzenlediler.

Grev Uyarısı ve Talepler

Eylem sırasında ateş yakarak dikkat çeken sendikacılar, 26 Kasım tarihinde başlaması planlanan grev için hazırlıklarını sürdürüyor. Değer Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayraklı Belediyesi işçilerinin geçinebilecekleri onurlu bir ücret talep ettiklerini belirtti. Yıldız, anlaşma sağlanmaması durumunda grev kararı alacaklarını vurguladı.

Yıldız, "Biz, işçinin geçinebileceği bir ücret talep ediyoruz. Biz, geçinebileceğimiz maaştan fazlasını istemiyoruz. İşçiler, belediyenin verdiği teklifle geçinemez. Bizi ciddiye almama çabası içerisine giriyorlar. Bilin ki grev için 2 gün kaldı. 26 Kasım gecesi binlerce işçi ve aileleriyle belediye önünde olacağız" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası...

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Bayraklı Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından sendikacılar, belediye binası önünde ateş yakarak grev öncesi çağrıda bulundu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası...

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Bayraklı Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından sendikacılar, belediye binası önünde ateş yakarak grev öncesi çağrıda bulundu.

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