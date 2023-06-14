Bayraktar AKINCI’dan HGK-82 ile başarılı atış

Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi çerçevesinde Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Hassas Güdüm Kiti (HGK) ile bugün icra edilen test atışı başarıyla sona erdi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar AKINCI, atış testi icra etmek için belirlenen noktaya yol aldı. Bayraktar AKINCI'nın ateşlediği HGK-82, belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

Bayraktar AKINCI TİHA, yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu çerçevesinde ilk defa HGK-82 mühimmatıyla test atışı icra etti. Böylece HGK mühimmatı ilk defa bir insansız hava aracından atıldı. Kullandığı mühimmatlara yeni bir tane daha eklenen Bayraktar AKINCI'nın caydırıcılığı arttı.

Baykar, rekabete dayanan bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini arkada bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşma ile bir arada 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılmış olan ihracat sözleşmesiyle başladı. Romanya'ya icra edilen ihracatla bir arada Bayraktar TB2 SİHA'lar, NATO üyesi 4 ülke, AB üyesi 2 ülkenin envanterine dahil oldu.

30 ülkeye ihracat

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan ele geçirdi. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanmış olan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en fazlaca ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şimdiye kadar 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Zöhre Alagöz

