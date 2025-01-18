Bayraktar KIZILELMA'dan Bir Başarı Daha: Yeni Uçuş Testi Tamamlandı

Bayraktar KIZILELMA Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA, bir uçuş testini daha başarıyla gerçekleştirdi. Baykar'dan gelen açıklamalara göre, milli ve özgün olarak geliştirilen KIZILELMA'nın test süreci planlanan takvim çerçevesinde devam ediyor.

Üretim prototipi TC-ÖZB3 kuyruk numarasına sahip Bayraktar KIZILELMA PT-3, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuş testinde dikkat çekti. Test sırasında yapılan sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla tamamlandı.

Yapısal ve Aviyonik İyileştirmeler

Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme sürecinde ilk prototiplerden elde edilen deneyimler ışığında önemli değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisi'nde de geliştirmeler sağlandı.

Entegrasyonu tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi sayesinde uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmelerle yüksek hızlarda superior manevra kabiliyeti elde edecek. Ayrıca, sahip olduğu AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak ve en zorlu görevleri başarıyla icra edebilecek.

Havacılık Tarihinde Yeni Bir Dönem

Baykar'ın %100 öz sermayesi ile hayata geçirdiği Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. İlk prototip 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıktı ve 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu yaptı. TEKNOFEST 2023 sırasında da dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atan KIZILELMA, formasyon uçuşları gerçekleştirdi ve Türk Yıldızları ile kol uçuşları yaptı.

Kısa Pistli Gemilere İniş Kalkış Kabiliyeti

Bayraktar KIZILELMA, kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilme yeteneği sayesinde muharebe sahasında devrim niteliğinde bir platform olmayı hedefliyor. TCG Anadolu gibi gemilere iniş yapabilme kapasitesi ile denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu özellik, Türkiye'nin Mavi Vatan'ını koruma stratejisinde güçlü bir etken olacak.

Baykar'ın İhracat Başarısı

Öz kaynakları ile tüm projelerini yürüten Baykar, 2003’ten bu yana %83 oranında ihracat gelirine ulaştı. 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, dünya insansız hava aracı pazarında lider konumda. İhracatın Şampiyonları Ödülü'nü üç yıl üst üste kazanan şirket, savunma ve havacılık sektöründe Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı.