Bayraktar: Nükleer Santraller İçin Dünya Şirketleriyle Görüşmeler Sürüyor

Bakan Bayraktar, Sinop ve Trakya'da planlanan nükleer santraller için Kanada merkezli AtkinsRealis ile görüşmeler yapıldığını ve teknik çalışmaların başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 21:37
Bayraktar: Nükleer Santraller İçin Dünya Şirketleriyle Görüşmeler Sürüyor

Bayraktar: Nükleer santraller için uluslararası görüşmeler sürüyor

AtkinsRealis heyeti Bakanlıkta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmeleri sürdürdüklerini duyurdu.

Bakan Bayraktar paylaşımında şunları kaydetti: "Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

Bu kapsamda Kanada merkezli AtkinsRealis'in Başkan ve CEO'su Ian L. Edwards ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladıklarını belirten Bayraktar, görüşmede Sinop ve Trakya'daki sahalarda kurmayı planladıkları nükleer enerji santrallerine yönelik iş birliği imkânlarını ve CANDU teknolojisinin uygulanabilirliğini ele aldıklarını aktardı.

Bakan, görüşme sonucunda karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verildiğini ifade etti.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, "ÜLKEMİZDE KURMAYI PLANLADIĞIMIZ BÜYÜK...

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR, "ÜLKEMİZDE KURMAYI PLANLADIĞIMIZ BÜYÜK ÖLÇEKLİ NÜKLEER SANTRALLERLE İLGİLİ OLARAK BU ALANDA DÜNYANIN ÖNDE GELEN ŞİRKETLERİ İLE GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ" DEDİ.

