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Bayraktar TB2 S5 İHA Göreve Veda Etti: Türk Havacılık Tarihinde Bir Dönüm Noktası

Büyük başarılara imza atan Bayraktar TB2 S5 İHA, 10 bin saat uçuş süresiyle emekli oldu. Yeni görevine ise eğitim ve test uçağı olarak devam edecek.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:12
Bayraktar TB2 S5 İHA Göreve Veda Etti: Türk Havacılık Tarihinde Bir Dönüm Noktası

Bayraktar TB2 S5 İHA Tarih Yazdı

Türk savunma sanayisinin gözbebeği Bayraktar TB2 İHA, 10 bin saatlik uçuş süresini tamamlayarak emekli oldu. 2014'te envantere giren S5 kuyruk numaralı araç, büyük bir başarıya imza atarak ilk defa gövde ömrünü tamamlayan İHA oldu.

Önemli Görevler Üstlendi

Bayraktar TB2 S5, birçok operasyonda kritik rol oynadı. Hendek Operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve daha birçok harekatta 750’den fazla sorti gerçekleştirdi. Elde ettiği başarılarla büyük bir takdir topladı.

Veda Töreni Düzenlendi

Bayraktar TB2 S5 İHA'nın emekli olması dolayısıyla İstanbul'da bir tören gerçekleştirildi. Törene katılan değerli isimler arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Tören sonunda S5, eğitim ve test uçağı olarak kullanılmak üzere uğurlandı.

Kilit Rol Oynadı

Bayraktar TB2, Türk silahlı kuvvetlerinin yanı sıra uluslararası alanda da etkili oldu. Libya ve Ukrayna gibi çatışmalarda yer aldı. Ayrıca, 2024 itibarıyla 900 bin saatlik uçuş süresini geçerek Türk havacılık tarihine adını yazdırdı.

İhracat Başarısı

Baykar Teknoloji, 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat yaparak tüm sektörlerin ihracat lideri konumuna geldi. Bayraktar TB2 ve diğer SİHA'lar, 33 ülkeye satılarak uluslararası pazarda önemli bir yer edindi.

Bayraktar TB2 S5 İHA'nın göreve veda etmesi nedeniyle İstanbul’da bulunan Özdemir Bayraktar Milli...

Bayraktar TB2 S5 İHA'nın göreve veda etmesi nedeniyle İstanbul’da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezinde bir tören düzenlendi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da törende bir konuşma yaptı.

Bayraktar TB2 S5 İHA'nın göreve veda etmesi nedeniyle İstanbul’da bulunan Özdemir Bayraktar Milli...

Bayraktar TB2 S5 İHA'nın göreve veda etmesi nedeniyle İstanbul’da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezinde bir tören düzenlendi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da törende bir konuşma yaptı.

Bayraktar TB2 S5 İHA'nın göreve veda etmesi nedeniyle İstanbul’da bulunan Özdemir Bayraktar Milli...

Bayraktar TB2 S5 İHA'nın göreve veda etmesi nedeniyle İstanbul’da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezinde bir tören düzenlendi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da törende bir konuşma yaptı.

Bayraktar TB2 S5 İHA'nın göreve veda etmesi nedeniyle İstanbul’da bulunan Özdemir Bayraktar Milli...

Bayraktar TB2 S5 İHA'nın göreve veda etmesi nedeniyle İstanbul’da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezinde bir tören düzenlendi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da törende bir konuşma yaptı.

Bayraktar TB2 S5 İHA'nın göreve veda etmesi nedeniyle İstanbul’da bulunan Özdemir Bayraktar Milli...

Bayraktar TB2 S5 İHA'nın göreve veda etmesi nedeniyle İstanbul’da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezinde bir tören düzenlendi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da törende bir konuşma yaptı.

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