Bayraktar TB2 SİHA Hırvatistan'la Güçleniyor

Bayraktar TB2 SİHA Hırvatistan Semalarında Görev Alacak

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Hırvatistan'la gerçekleştirilen yeni bir anlaşmayı duyurdu. Bayraktar TB2 SİHA artık Hırvatistan semalarını da koruyacak. Türkiye ile AB üyesi ve NATO müttefiki Hırvatistan arasında, Zagreb'de Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma imzalandı.

İmzalar Atıldı, Tarihi Bir Adım

Bütün dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisi olan Baykar, Hırvatistan'a Bayraktar TB2 SİHA ihracatı ile ilgili anlaşmaya imza attı. Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından imzalanan bu anlaşmayla, Bayraktar TB2, NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin envanterine katılmış oldu.

Bayraktar TB2'nin Başarıları

Uzmanlar tarafından "muharebe sahasının doğasını değiştiren SİHA" olarak nitelendirilen Bayraktar TB2, Asya ve Afrika'nın yanı sıra Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler tarafından da tercih ediliyor. 2024 yılı itibarıyla, milli SİHA'lar, NATO üyesi 6 ülke ve AB üyesi 4 ülkede başarıyla görev yapıyor.

Dostluk ve İş Birliği vurgusu

Baykar, bu gelişme için sosyal medya platformu X'te bir paylaşımda bulunan Haluk Bayraktar, "Tarihi bir gün daha yaşıyoruz. Bayraktar TB2 SİHA artık Hırvatistan semalarını da koruyacak. Bu anlaşmayla, doğrudan milli savunma teknolojisi ihracatında bir ilki gerçekleştirdik. Geçmişten gelen dostluğumuz, yüksek teknoloji ile daha güvenli bir geleceğe taşınıyor." şeklinde ifade etti.

Rekorlar ve Performans

2014'te Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan Bayraktar TB2 SİHA, %93 yerlilik oranı ve Eylül 2024 itibarıyla 950 bin saatlik uçuş süresiyle dikkat çekiyor. Bu insansız hava aracı, sıcak ve kum fırtınası gibi zorlu koşullarda 27 saat 3 dakika süreyle kesintisiz uçuş gerçekleştirerek kendi sınıfında irtifa rekoru kırdı.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Bayraktar TB2, uluslararası operasyonlardaki üstün performanslarıyla da kendini kanıtladı. Savaş jetlerinin önemli manevralarından fıçı tonosu manevrasını başarıyla gerçekleştiren ilk ve tek SİHA olma unvanına sahiptir. Ayrıca, güvenlik görevlerinin yanı sıra arama kurtarma ve doğal afetlere müdahale gibi sivil görevlerde de aktif rol oynamaktadır.

Baykar'ın İhracat Başarısı

Baykar, tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürütüyor ve 2023'te gerçekleşen 1,8 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 10 firması arasında yer alıyor. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında savunma sanayii sektöründeki ihracat lideri unvanını almayı başarmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Baykar ile Hırvatistan Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma, Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic (sağda) ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar (solda) tarafından Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de imzalandı.

Baykar ile Hırvatistan Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma, Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic (sağda) ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar (solda) tarafından Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de imzalandı.