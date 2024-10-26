Bayraktar TB3 İhracatında Yeni Gelişmeler

Bayraktar TB3'ün İhracatı İçin Beklentiler

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün seri üretime geçtiğini ve pek çok ülkenin bu ürünü almak üzere ilgilendiğini açıkladı.

Bayraktar, ihracatla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Belki bu sene içerisinde, birkaç ay gibi bir sürede, belki 5-6 aylık süreçte, bir haber duyabiliriz ihracat anlamında."

İhracat Sürecinin Önemi

Bayraktar TB3'ün uluslararası pazarda yer almasının, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir kilometre taşı olacağı düşünülüyor. Bu süreç, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü de pekiştirecek.

Bu açıklamalar Turkcell'in katkılarıyla gerçekleştirilen Anadolu Ajansı tarafından yapılmıştır.