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Bayraktar TB3, Keşan'da yüksek irtifa testini başarıyla tamamladı! İşte detaylar

Milli SİHA Bayraktar TB3, Keşan'daki testlerde başarıyla 36.310 feet irtifaya çıkarak yerli motoruyla önemli bir kilometre taşını tamamladı.

Yayın Tarihi: 25.06.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 21:07
Bayraktar TB3, Keşan'da yüksek irtifa testini başarıyla tamamladı! İşte detaylar

BAYRAKTAR TB3'ÜN YÜKSEK İRTİFA BAŞARISI

Milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi'nde önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin milli havacılık sanayisindeki en yeni ürünlerden biri olan Bayraktar TB3, 36.310 feet irtifaya çıkarak kritik bir testi başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3, TEI tarafından milli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla Keşan'da yapılan test sırasında 36.310 feet yüksekliğe ulaştı. Bu başarı, SİHA'nın yerli motor teknolojisiyle elde ettiği en yüksek irtifa rekorunu simgeliyor. Bayraktar TB3'ün performansı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesini ve teknoloji kapasitesini gözler önüne seriyor.

Bayraktar TB3'ün test süreci, ilk kez 1 Haziran 2024'te Tekirdağ Çorlu'daki rampadan havalandığı anlaşılan bir aşamaya geldi. Ardından Keşan'daki testlerde irtifa ve performans testleri başarıyla devam etti. SİHA'nın gelecekte TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olması planlanıyor. Bu özellik, Bayraktar TB3'ü dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı yapacak nitelikte.

ASELFLIR-500 İLE İLK UÇUŞ

Bayraktar TB3, 26 Mart 2024 tarihinde Aselsan tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Dünyadaki benzerlerine göre üstün performans sergileyen bu sistem, SİHA'nın keşif ve gözetleme kabiliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

İHRACATTA LİDER KONUM

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat liderliğine de katkıda bulunuyor. Şirket, 2023 yılında 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek savunma ve havacılık sektöründe önemli bir yer edindi. Bayraktar TB3 ve diğer ürünleri, Türkiye'nin uluslararası alanda savunma gücünü artırma hedeflerine büyük katkı sağlıyor.

Bayraktar TB3'ün Keşan'daki başarılı testi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik ilerlemesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. SİHA'nın sahip olduğu yetenekler, hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli birer güç unsuru olarak öne çıkıyor. Baykar'ın, Bayraktar TB3 ve diğer SİHA modelleriyle gelecekteki projeleri ve ihracat hedefleri, Türkiye'nin savunma sanayisindeki büyümesine katkı sağlamaya devam edecek.

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