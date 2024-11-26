Bayraktar TB3 SİHA, Gemi Testlerinde Başarıyla Uçuyor

Bayraktar TB3 SİHA Gemi Testlerinde Sınıf Atlıyor

Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar gerçekleştirdiği test uçuşlarında 828 saat 57 dakika havada kalarak dikkate değer bir başarıya imza attı. Dün, Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisine iniş-kalkış testlerini, destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla gerçekleştirdi.

İlkler Tarihinde Bayraktar TB3

Baykar, yaptığı açıklamada Bayraktar TB3 SİHA'nın, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli gemiye iniş kalkış yaptığını belirtti. Geçen günlerde TCG Anadolu gemisinden yapılan ikinci uçuş testinde, bu milli SİHA, iniş destek ekipmanı kullanmadan 20 bin feet irtifada ilerleyerek başarılı iniş kalkışını gerçekleştirdi.

Çanakkale'deki Başarılı Testler

Önceki günkü testte, 19 Kasım'da TCG Anadolu’nun 12 derece eğimli rampasına sahip kısa pistinden de başarılı bir şekilde havalanmıştı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında gerçekleştirilen 46 dakikalık tarihi test uçuşu sonucunda, yine destek ekipmanı olmadan başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Kritik İrtifa Testleri

Bayraktar TB3 SİHA, daha önce 25 Haziran’da Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde düzenlenen uçuşla 36 bin 310 feet irtifaya çıkma başarısını gösterdi. Bu test, TEI tarafından geliştirilen milli PD-170 motoruyla gerçekleştirildi ve Türk milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu elinde bulunduran Bayraktar AKINCI TİHA’nın ardından önemli bir adım oldu.

ASELSAN ile Güçlü Entegrasyon

Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart’ta ilk defa ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. Bu test ile ASELFLIR-500 sistemi entegrasyonu başarıyla sağlandı.

Baykar’ın İhracat Başarısı

Baykar, her projeyi öz kaynaklarıyla yürüttü ve 2003 yılından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 20231,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı.

Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu ve mevcut sözleşmelerin %97,5'i ihracat kaynaklıdır. Bayraktar TB2 SİHA için 34, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 10 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bayraktar TB3 SİHA, dün Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisine iniş-kalkış testlerini destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3 SİHA, dün Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisine iniş-kalkış testlerini destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla gerçekleştirdi.