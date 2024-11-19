Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya İlk Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Heyecanlı bekleyiş ve hayallerin gerçek olduğu o an. Bayraktar TB3'ümüz, milli gururumuz TCG Anadolu'ya ilk kalkışını ve ilk inişini başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçenleri kutluyor, yerli ve milli gücümüze güç katacak daha nice hayallerin gerçeğe dönüştüğü o güzel günler için sabırsızlanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.