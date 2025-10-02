Bayraktar ve Kacır, İsrail'in Sumud Filosu Saldırısını Kınadı

Bakanlardan ortak tepki: Hukukun ve vicdanın ihlali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıların, uluslararası hukukun, insanlığın ve vicdanın açıkça ihlali olduğunu kaydetti.

Bayraktar şu ifadeleri kullandı: "Bu saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Uluslararası toplumu artık bu hukuksuzluğa sessiz kalmamaya, adaletin ve insanlığın gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz."

Kacır ise İsrail yönetiminin, işlediği tüm savaş suçlarının yanında bu saldırının da hesabını uluslararası mahkemelerde muhakkak vereceğini belirterek, "İnsanlığın vicdanı, elbet galip gelecek. Nehirden Denize Özgür Filistin mutlaka kurulacak." değerlendirmesinde bulundu.