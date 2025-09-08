Bayraktaroğlu, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Hawary'i Ankara'da Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aassem Rashed Hawary'i kabul etti; Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu da hazır bulundu.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 17:39
Resmî ziyaret kapsamında gerçekleşen kabulde üst düzey askerî temas

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Tuğgeneral Aassem Rashed Hawary ile Ankara'da bir araya geldi. Kabul, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, Tuğgeneral Hawary'nin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu tarafından resmî davetli olarak Ankara'da bulunduğu belirtildi.

Kabul sırasında, görüşmede hazır bulunan yetkililer arasında Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (solda), Suriye Arap Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aassem Rashed Hawary'i (sağda) kabul etti.

