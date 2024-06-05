Bayram öncesi normal sefer biletleri bitti! Şehirlerarası otobüslerde ek seferler satışa çıktı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin de sona ermesi ile 14 Haziran itibari ile şehirlerarası otobüslere olan rağbet arttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yoğunluk yaşanacak olan tarihler için 12 bin ek seferin uygulamaya konulduğunu ve seferler için biletlerin satışa çıktığını açıkladı.

Normal seferlerin biletlerinin tükenmiş olduğuna dikkat çeken Yıldırım, özellikle tatil yerlerine yoğun bir talep olduğunu ifade etti. Tatil yerleri ile birlikte memleketlerine gidecek olan çok sayıda yolcu da bulunduğunu kaydeden Yıldırım, “Şu anda Türkiye’nin hemen her yerine yoğun bir talep söz konusu. Bu nedenle 12 Haziran ve 25 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 8.5 milyon yolcunun taşınmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yıldırım, şehirlerarası yolculuk yapmayı planlayan vatandaşları, korsan firmalara karşı da uyardı. Yıldırım, “Tatilde yolculuk yapacak olan vatandaşlar, yalnızca otogardan kalkan firmalardan bilet almalı. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için kayıtlı taşıtları kullanmak gerekiyor” dedi.