Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,65 -0,47%
EURO
34,99 -0,76%
ALTIN
2.411,16 -0,9%

Bayram öncesi tüm işletmelere Maliye radarında: 8 bin 227 iş yerinde denetim yapıldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde en çok alışveriş yapılan tatlıcı, şekerci ve konfeksiyon gibi sektörlerde denetim gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.06.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 12:01
Bayram öncesi tüm işletmelere Maliye radarında: 8 bin 227 iş yerinde denetim yapıldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre bakanlık ekipleri, Bakan Mehmet Şimşek’in başlattığı kayıt dışılıkla mücadele kapsamında tatlıcı, şekerci ve konfeksiyon sektörlerinde denetim gerçekleştirdi. Kurban Bayramı öncesinde 11 Haziran ile 15 Haziran tarihleri arasında Gaziantep’teki baklavacılarda hasılat sayımı yapıldı. Vergi mükelleflerine yönelik yapılan denetimlerde toplam 8 bin 227 mükellefin denetime tabi tutulduğu aktarıldı. Söz konusu mükelleflerin incelemeye sevk edildiği kaydedildi. 

195 mükellefte hatalı KDV, 357 mükellefte fişsiz işlem, 13 mükellefte farklı firmaya ait POS cihazı kullanımı, 298 mükellefte İBAN yoluyla tahsilat, 50 mükellefte kayıt dışı faaliyet gösterdiği ve toplamda da 18 işçinin kayıt dışı çalıştırıldığı belirlendi. Tüm işletmelerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması adına durum Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirildi. 

İLGİLİ HABERLER

En iyi köfte için bu tekniği deneyin! Sokak köftecilerinin özel formülü

Mevduat faizlerinde flaş değişiklik! Bankada parası olan para babası oldu!

Kredi kartıyla alışveriş yapanlar eyvah! Artık bu limitten fazlası yok

Akaryakıta ÖTV zammı öncesinde 725 TL’lik dev indirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Sadece 80 TL'ye sağlıklı günler mümkün! Faydasını duyan avuç avuç yiyor

Çinliler bu işi biliyor! Kolestrolü sıfırlayan içeceği bardak bardak içiyorlar!

Mevduat faizlerinde flaş değişiklik! Bankada parası olan para babası oldu!

En iyi köfte için bu tekniği deneyin! Sokak köftecilerinin özel formülü

Bayram planları bir bir iptal! O illerde sel seli götürecek: Meteoroloji'den uyarı yağdı

e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Bu ödemeye hak kazananlara para yatırılacak

Bankada parası olan bunu yapmazsa fena tökezleyecek! 1 TL'si olan bile etkilenecek

Akaryakıta ÖTV zammı öncesinde 725 TL’lik dev indirim

Kredi kartıyla alışveriş yapanlar eyvah! Artık bu limitten fazlası yok

Akbank’tan 2. rekor promosyon geldi! Temmuz da 45.200 TL’ye çıkartacak

Uykusuz gecelerin kurtarıcısı meğer oymuş! Uyumadan önce 1 bardak için yeter

Ciltteki güneş lekelerine veda edin! 1 damlasıyla leke, iz ne varsa silip süpürüyor