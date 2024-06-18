Bayram öncesi tüm işletmelere Maliye radarında: 8 bin 227 iş yerinde denetim yapıldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre bakanlık ekipleri, Bakan Mehmet Şimşek’in başlattığı kayıt dışılıkla mücadele kapsamında tatlıcı, şekerci ve konfeksiyon sektörlerinde denetim gerçekleştirdi. Kurban Bayramı öncesinde 11 Haziran ile 15 Haziran tarihleri arasında Gaziantep’teki baklavacılarda hasılat sayımı yapıldı. Vergi mükelleflerine yönelik yapılan denetimlerde toplam 8 bin 227 mükellefin denetime tabi tutulduğu aktarıldı. Söz konusu mükelleflerin incelemeye sevk edildiği kaydedildi.



195 mükellefte hatalı KDV, 357 mükellefte fişsiz işlem, 13 mükellefte farklı firmaya ait POS cihazı kullanımı, 298 mükellefte İBAN yoluyla tahsilat, 50 mükellefte kayıt dışı faaliyet gösterdiği ve toplamda da 18 işçinin kayıt dışı çalıştırıldığı belirlendi. Tüm işletmelerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması adına durum Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirildi.