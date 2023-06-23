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Bayram Tatili İçin Sağlık Tedbirleri Alındı

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Bayram Tatili İçin Sağlık Tedbirleri Alındı
Bayram tatili süresince acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için ülke genelinde bir dizi tedbir alındı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çevre yolu bağlantı noktalarında helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekiplerle vatandaşlara hizmet verilecek.

Yarın başlayacak olan 9 günlük bayram tatili dolayısıyla ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için bir dizi tedbir alındı. Her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli yanı sıra 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personeli görevlendirildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çevre yolu bağlantı noktalarında helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekiplerle vatandaşlara hizmet verilecek. İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu-Tuzla Akfırat mevkisinde, Ankara'da Karayolları 35'inci Şube Şefliği, Yazıçayır, Kulu yolunda ve İzmir'de Çeşme-Urla-Karaburun-Seferihisar-Güzelbahçe ilçelerinde ve buralara ulaşım sağlayan otoban ve anayollarda sağlık personeli ve ambulanslar hazır bulundurulacak.

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