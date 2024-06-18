Bayram tatilinde bilanço değişti: 22 ölü, 4043 yaralı!

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Ali Yerlikaya, tatilin ilk 3 gününde toplam 22 kişinin trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. 4043 kişinin de yaralandığını duyurdu.



9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 günüde yaşanan kazaları aktaran Ali Yerlikaya, 22 kişinin yaralandığını ve 4043 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Kazalara ilişkin uyarıda bulunan Ali Yerlikaya, tüm vatandaşlarını trafik kurallarına uymaya davet etti.

17 Haziran Pazartesi günü 24 saatlik süreçte toplam 824 trafik kazasının meydana geldiğini aktaran Ali Yerlikaya, 6 kişinin öldüğünü ve 1327 kişinin de yaralandığını kaydetti. Trafik ekiplerinin toplam 375 bin 311 aracın denetlendiğini kaydeden Yerlikaya, toplam 23 bin 857 hız ve radar işlemi yapıldığını ve toplam 26 bin 786 araca da işlem yapıldığını ekledi.