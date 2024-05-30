Bayram yaklaşıyor: Otobüs biletleri şimdiden bitmek üzere

Bu yıl, okullarında kapandığı hafta ile kesişen Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşlar seyahat planlamalarına başladı. Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkan Mustafa Yıldırım, bayram sürecinde seyahatlerin yoğun olacağını belirtti.

Yıldırım tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram için alınan otobüs biletleri şimdiden tükenmeye başladı. Ülke genelinde yurt içi seyahatlerde büyük bir yoğunluk olacağını kaydeden Yıldırım, otobüs bileti almayı düşünen vatandaşlara da çağrıda bulundu: “Şu an bayram tatili için otobüslerde büyük bir yoğunluk söz konusu ve biletler şimdiden tükenmek üzere. Bayram tatilinde otobüs ile yolculuk yapacak olan vatandaşlar, biletlerini bir an önce almalı. Hatta bizce gidiş-dönüş almak çok daha iyi olacaktır. Çünkü dönüşlerde yoğunluk daha da artabilir”

“7 milyon kişi seyahat edecek”

Yıldırım, bayram süreci boyunca yaklaşık 7 milyon yolcunun otobüs ile seyahat edeceğini tahmin ettiklerini belirtirken, 12-25 Haziran aralığında da ek sefer koyulacağını ifade etti. Ek seferlerle ilgili olarak Yıldırım, “Yoğunluk nedeniyle ek sefer planlıyoruz. Ek seferlerin düzenlenmesi için Bakanlık’tan onay gerekiyor, onayı bekliyoruz” dedi.

Bilet fiyatlarında artış olup olmayacağı ile ilgili olarak ise Yıldırım, “Şu an bilet fiyatları indirimli şekilde satılıyor. Ancak yoğunluk arttıkça firmalar, fiyatları tavana çekebilir. Ancak belirlenen sınırın üzerinden bir fiyatlandırma söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.