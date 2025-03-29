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Bayramda 11 Bin 400 Acil Sağlık Personeli Görevde

Ramazan Bayramı süresince 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personeli ile 3 bin 366 ambulans hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 18:49
Bayramda 11 Bin 400 Acil Sağlık Personeli Görevde

Bayram Tatili Boyunca Acil Sağlık Hizmetleri Seferberliği

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca, yurt genelinde 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin görev yapacağını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, acil sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla tüm önlemlerin alındığını belirtti. Her gün, 3 bin 366 ambulans ile 204 UMKE aracının ve 1020 UMKE personelinin sahada görev alacağını vurgulayan Memişoğlu, "Acil sağlık hizmetlerimizin devamlılığı için ülkemizin dört bir yanındayız" dedi.

Sağlık alanındaki özverili çalışmaları dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Memişoğlu, "İyi ki varsınız" diyerek, bayram süresince sağlık hizmetlerinin aksamayacağını ifade etti.

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