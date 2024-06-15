Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,79 1,53%
EURO
35,16 0,53%
ALTIN
2.447,14 2,86%

Bayramda İstanbul’a serin hava geliyor! Doğu ve Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı

İstanbul'da bunaltıcı sıcaklar yerini serin havaya bırakıyor. Bayramda serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Doğu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 10:23
Bayramda İstanbul’a serin hava geliyor! Doğu ve Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı

İstanbul’da son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltırken diğer taraftan da nem oranının da yüksek olması, sıcak havayı daha da zorlayıcı hale getiriyordu. Ancak bayramda hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Bugünden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıklarında 8 derecelik bir düşüş yaşanacak ve bayram boyunca serin bir hava hakim olacak. Doğu ve Batı Karadeniz için ise fırtına uyarısı yapıldı. 4 il için sarı kodlu uyarı verilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İSTANBUL'DA SERİNLEME BAŞLIYOR

İstanbul’da dün yaşanan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklıkların düşmesine neden oldu. Sıcaklıklar 40 dereceden 28-30 dereceye düştü. Kurban Bayramı’nın birinci günü (cumartesi) serin ve rüzgarlı bir hava hakim olacak. Ege Bölgesi'nde de serin hava etkili olacak. Özellikle İzmir'de hava sıcaklıkları düşecek. Marmara ve Karadeniz'de de 8 dereceye kadar düşüş bekleniyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Sıcaklıklar 40 derece hissediliyordu neredeyse. Şimdi 28-30 derece civarlarına düşecek. Bu cumartesi gününü, bayramın birinci gününü, biraz daha serinlemiş bir havada geçireceğiz. Rüzgarlar serin serin esecek. Ege'ye de serinlik gelecek. Özellikle Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da iyi bir serinleme olacak. 8 derece düşüş var." dedi.

Bayramın ilk günü yağışlar daha çok Doğu Anadolu'da etkili olacak. Erzurum, Artvin, Kars, Ağrı ve Erzincan çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Trakya, Batı Karadeniz, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun'da da yağış görülecek. İç Anadolu Bölgesi'nde ise Sivas, Kayseri ve Konya civarlarında sağanak geçişleri olacak.

DOĞU VE BATI KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Batı Karadeniz’in doğusunda, 15 Haziran Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 km) fırtına beklendiği belirtildi. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de ise benzer şartlar geçerli olacak ve fırtına batı ve kuzeybatı yönlerden etkili olacak.

METEOROLOJİDEN UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağını açıkladı. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırıkkale, Çankırı, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca, yağışlar sırasında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarılar yapıldı.

İşte 5 günlük haritalı hava tahmin raporu;

hava-durumu

hava-durumu

hava-durumu

hava-durumu

hava-durumu

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirliye 7500 TL bayram öncesi yardım! Başvuru yapan her haneye ödenecek

Kredi oranlarında yeni karar! 100.000 TL’nin geri ödemesi yerin dibine düştü

Altın almak isteyenlere son şans! O tarihten sonra altın fiyatları ok gibi fırlayacak

KPSS'den 50-55-60 puan alanlara müjde! Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı var

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Altın almak isteyenlere son şans! O tarihten sonra altın fiyatları ok gibi fırlayacak

Dar gelirliye 7500 TL bayram öncesi yardım! Başvuru yapan her haneye ödenecek

Bayramda bunu yapan hapı yuttu! Anında 4 bin 810 TL ceza kesilecek

Erdoğan- Özel görüşmesinde asgari ücrete zam çıktı! Temmuz ayında 23.000 TL geliyor

KPSS'den 50-55-60 puan alanlara müjde! Üniversiteye en az lise mezunu personel alımı var

Kredi oranlarında yeni karar! 100.000 TL’nin geri ödemesi yerin dibine düştü

Para arayanlara İŞ Bankası 50.000 TL kredi limiti verdi! 3 ay tek kuruş taksit ödenmeyecek

Emekliye 15 Haziran'da 10.000 TL nakit ödeme geliyor! Gece yarısı nakit bombası patladı

Ziraat Bankası müşterilerine acil duyuru! Sadece saatleriniz kaldı

Annelerin leziz köftesinin püf noktası buymuş! Tüm detaylarıyla anne köftesi tarifi

İş Bankası o illerde yüksek maaşlı personel alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat

Cebinde Bankkart'ı olan hemen başvursun! Tek SMS ile 7500 TL para iadesi yapılacak