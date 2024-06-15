Bayramda İstanbul’a serin hava geliyor! Doğu ve Batı Karadeniz’de fırtına uyarısı

İstanbul’da son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltırken diğer taraftan da nem oranının da yüksek olması, sıcak havayı daha da zorlayıcı hale getiriyordu. Ancak bayramda hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Bugünden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıklarında 8 derecelik bir düşüş yaşanacak ve bayram boyunca serin bir hava hakim olacak. Doğu ve Batı Karadeniz için ise fırtına uyarısı yapıldı. 4 il için sarı kodlu uyarı verilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



İSTANBUL'DA SERİNLEME BAŞLIYOR

İstanbul’da dün yaşanan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklıkların düşmesine neden oldu. Sıcaklıklar 40 dereceden 28-30 dereceye düştü. Kurban Bayramı’nın birinci günü (cumartesi) serin ve rüzgarlı bir hava hakim olacak. Ege Bölgesi'nde de serin hava etkili olacak. Özellikle İzmir'de hava sıcaklıkları düşecek. Marmara ve Karadeniz'de de 8 dereceye kadar düşüş bekleniyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Sıcaklıklar 40 derece hissediliyordu neredeyse. Şimdi 28-30 derece civarlarına düşecek. Bu cumartesi gününü, bayramın birinci gününü, biraz daha serinlemiş bir havada geçireceğiz. Rüzgarlar serin serin esecek. Ege'ye de serinlik gelecek. Özellikle Karadeniz, Marmara ve İstanbul'da iyi bir serinleme olacak. 8 derece düşüş var." dedi.

Bayramın ilk günü yağışlar daha çok Doğu Anadolu'da etkili olacak. Erzurum, Artvin, Kars, Ağrı ve Erzincan çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Trakya, Batı Karadeniz, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun'da da yağış görülecek. İç Anadolu Bölgesi'nde ise Sivas, Kayseri ve Konya civarlarında sağanak geçişleri olacak.

DOĞU VE BATI KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Batı Karadeniz’in doğusunda, 15 Haziran Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 km) fırtına beklendiği belirtildi. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de ise benzer şartlar geçerli olacak ve fırtına batı ve kuzeybatı yönlerden etkili olacak.

METEOROLOJİDEN UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağını açıkladı. Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırıkkale, Çankırı, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca, yağışlar sırasında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da uyarılar yapıldı.

İşte 5 günlük haritalı hava tahmin raporu;



















