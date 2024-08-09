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Bayramiç'te Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki yangın, süratli müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:48
Bayramiç'te Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Yangın

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen arazi yangını, havadan ve karadan yapılan etkili müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Cazgirler köyü yakınlarındaki otluk alanda başladı ve rüzgarın etkisiyle çevresindeki tarım arazilerine sıçradı.

Yangına Müdahale Ekipleri Hızla Seferber Oldu

Yangın ihbarının ardından, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ekipler olay yerine intikal etti. Müdahale çalışmalarında 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve birçok orman işçisinin yer aldığı bir ekip görev aldı. Kontrol Altına Alındı

Etkili bir şekilde yürütülen çalışmalardan sonra yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin kararlılığı sayesinde daha fazla canlının ve arazinin zarar görmesi önlendi.

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