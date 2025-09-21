Bayrampaşa Başkan Vekilliği Krizi: Özdemir 'İbrahim Akın Seçildi'

AK Parti İl Başkanı Özdemir: İbrahim Akın Belediye Başkan Vekili Olarak Seçilmiştir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin açıklama yaptı. Özdemir, "İbrahim Akın kardeşimiz belediye başkan vekili olarak seçilmiştir" dedi ve kararın bağımsız Türk yargısı tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Seçim Süreci ve İddialar

Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılması sonrası yapılan Bayrampaşa Belediye Meclisi seçiminde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Birinci turda meclis üyelerinin iradesinin sandığa yansıdığını, sonraki turlarda ise bazı oyların iptal edildiğini söyledi.

Özdemir, oyların iptal edilmesine ilişkin şu iddiaları dile getirdi: ikinci turda mühür yerinin farklı gösterilerek bir oy kabul edilmedi; üçüncü turda "İbrahim Akın" yazısındaki eksik bir harf gerekçe gösterilerek oy geçersiz sayıldı; dördüncü turda ise net olduğu belirtilen bir oy pusulası reddedilirken, itirazlara rağmen başka bir şüpheli oyun kabul edilip kura yoluna gidildi.

Özdemir, bu uygulamaları "meclis üyelerimizin oylarını maalesef gasbeden bir anlayış" olarak nitelendirdi ve AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin iradesinin sandığa net yansıdığını belirtti.

Hukuki Adımlar ve Tepkiler

Partinin hukukçularıyla görüşmelerin yapıldığını aktaran Özdemir, İstanbul İdare Mahkemesi'nde idari işlemin iptaline yönelik dava açacaklarını duyurdu. Özdemir, bağımsız yargının konuyu net şekilde değerlendirip kararını açıklayacağını vurguladı.

Ayrıca, mahkeme kararıyla CHP il başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik de belediye binası önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Çelik, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve meclis üyelerinin tehdit edildiğini öne sürdü ve seçim öncesi alınan güvenlik önlemleri ile başkan vekili seçiminin pazar günü yapılmasına tepki gösterdi.

Özdemir son olarak, yaşananları yakın tarih vurgusuyla eleştirerek, "Milli şef dönemini hepiniz çok iyi bilirsiniz. Aynı anlayışın bugün maalesef tecelli ettiğini üzülerek görüyoruz" dedi.

