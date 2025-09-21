Bayrampaşa Başkan Vekilliği Krizi: Özdemir 'İbrahim Akın Seçildi'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Bayrampaşa seçiminde İbrahim Akın'ın seçildiğini, oyların gasp edildiğini ve hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:01
Bayrampaşa Başkan Vekilliği Krizi: Özdemir 'İbrahim Akın Seçildi'

AK Parti İl Başkanı Özdemir: İbrahim Akın Belediye Başkan Vekili Olarak Seçilmiştir

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin açıklama yaptı. Özdemir, "İbrahim Akın kardeşimiz belediye başkan vekili olarak seçilmiştir" dedi ve kararın bağımsız Türk yargısı tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Seçim Süreci ve İddialar

Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılması sonrası yapılan Bayrampaşa Belediye Meclisi seçiminde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Birinci turda meclis üyelerinin iradesinin sandığa yansıdığını, sonraki turlarda ise bazı oyların iptal edildiğini söyledi.

Özdemir, oyların iptal edilmesine ilişkin şu iddiaları dile getirdi: ikinci turda mühür yerinin farklı gösterilerek bir oy kabul edilmedi; üçüncü turda "İbrahim Akın" yazısındaki eksik bir harf gerekçe gösterilerek oy geçersiz sayıldı; dördüncü turda ise net olduğu belirtilen bir oy pusulası reddedilirken, itirazlara rağmen başka bir şüpheli oyun kabul edilip kura yoluna gidildi.

Özdemir, bu uygulamaları "meclis üyelerimizin oylarını maalesef gasbeden bir anlayış" olarak nitelendirdi ve AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin iradesinin sandığa net yansıdığını belirtti.

Hukuki Adımlar ve Tepkiler

Partinin hukukçularıyla görüşmelerin yapıldığını aktaran Özdemir, İstanbul İdare Mahkemesi'nde idari işlemin iptaline yönelik dava açacaklarını duyurdu. Özdemir, bağımsız yargının konuyu net şekilde değerlendirip kararını açıklayacağını vurguladı.

Ayrıca, mahkeme kararıyla CHP il başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik de belediye binası önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Çelik, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve meclis üyelerinin tehdit edildiğini öne sürdü ve seçim öncesi alınan güvenlik önlemleri ile başkan vekili seçiminin pazar günü yapılmasına tepki gösterdi.

Özdemir son olarak, yaşananları yakın tarih vurgusuyla eleştirerek, "Milli şef dönemini hepiniz çok iyi bilirsiniz. Aynı anlayışın bugün maalesef tecelli ettiğini üzülerek görüyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, kura ile CHP adayı İbrahim Kahraman'ın başkan vekili seçilmesinin ardından belediye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Trump Görüşmesi Bölgedeki Savaşların Durdurulmasına Katkı Sağlayacak
2
KADEM'in Kadın Girişimcileri TEKNOFEST Standında
3
SANCAR SİDA envantere girdi — Mavi Vatan güvenliğinde görev başı
4
Beykoz'da 4. Yırtıcı Göçü Gözlem Etkinliği: Kartal, Şahin ve Atmaca Uçuşu İzledi
5
Kassam Tugayları: Cibaliya'da 1 İsrail Askeri Keskin Nişancı Ateşiyle Vuruldu
6
CHP 22. Olağanüstü Kurultayı: 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK belli oldu
7
Bayrampaşa Başkan Vekilliği Krizi: Özdemir 'İbrahim Akın Seçildi'

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü