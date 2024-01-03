Bayrampaşa Belediye binasında yangın paniği: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bayrampaşa Belediye binasında arşiv kısmında yangın başladı. Binada bulunanlar dışarı çıkarılırken itfaiye yangını söndürmek için çalıştı.

Bayrampaşa Belediye binasında yangın paniği: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Belediyenin arşivinin bulunduğu binada yangın başladı. AA'nın haberine göre itfaiye ekipleri yangını söndürmek için uğraşıyor. Yangının çıktığı arşiv bölümü belediye binasının ikinci katında ve yangının nedeni bilinmiyor.

Yangın ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olaya müdahale etmek için geldi. Binada bulunanlar dışarı çıkarılırken, itfaiye yangını kontrol altına almak için uğraştı.

Dumandan zarar gören kişiler ambulans ve olay yerinde tedavi edildi. Park edilmiş araçlar itfaiye araçlarının yolu kapattığı için çekiciyle taşındı.

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