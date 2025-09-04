Bayrampaşa Belediyesi Meclisi'nde AK Parti Grubu Salon Terk Etti

CHP İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılması tartışması gerginlik yarattı

Bayrampaşa Belediyesi Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda yapıldı.

Toplantıda CHP'li Meclis Üyesi Onur Topçu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin kararını değerlendirdi. Topçu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in arkasında olduklarını söyledi.

Bunun üzerine AK Partili Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz söz istedi. Ancak Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman, Yılmaz yerine grup sözcüsü veya grup başkanvekilinin kısa konuşmasını isteyerek doğrudan söz hakkı vermeyeceğini belirtti.

Yılmaz, hukukçu olduğunu ve hukuki süreçlerle ilgili değerlendirmeleri bir hukukçunun yapmasının daha uygun olacağını ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Altınkılıç ise kendisinin ve grup sözcüsünün bu konuda konuşmayacağını, Yılmaz'ın konuşacağını bildirdi.

Karşılıklı tartışmaların ardından Kahraman tarafından Yılmaz'a söz verilmemesi üzerine AK Parti grubu salonu terk etti.

Olayın ardından meclis, gündem maddelerinin görüşülmesine devam etti.