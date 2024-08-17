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Bayrampaşa Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti İşbirliği Sona Erdi

Bayrampaşa Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti ile olan işbirliği protokolünü iptal etti. Başkan Hoşoğlu, durumu kınadı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 00:30
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 00:30
Bayrampaşa Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti İşbirliği Sona Erdi

Bayrampaşa Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti ile Protokolü İptal Etti

İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şube Başkanı Mustafa Hoşoğlu, belediye başkanı Hasan Mutlu'nun, İlim Yayma Cemiyeti ile olan işbirliği protokolünü iptal ettiğini duyurdu.

Randevu Talebi Cevapsız Kaldı

Hoşoğlu, yaptığı açıklamada, yeni belediye başkanı Hasan Mutlu'dan randevu talep ettiklerini ancak bu isteğin geri çevrildiğini belirtti. Hoşoğlu, "Başkan Mutlu, 2007 yılından bu yana Bayrampaşalı öğrencilere hizmet eden İlim Yayma Cemiyeti'ne 'öteki' muamelesi yapmıştır." dedi.

Protokol İptali ve Gelecek Planları

Başkan Mutlu, Bayrampaşa Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti arasında 15 Mart 2031'e kadar sürmesi planlanan işbirliği protokolünü sonlandırdı. Ayrıca cemiyetin 2014'ten beri kullandığı binanın 15 Ağustos 2024'te boşaltılması istendi.

Hoşoğlu, Bayrampaşalılara seslenerek, "Bizler, küllerinden doğan bir geleneğin imarına katkı sunmaya çalışan neferleriz. Hizmetlerimize farklı bir adreste devam edeceğiz." dedi.

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