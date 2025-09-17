Bayrampaşa Belediyesi Yolsuzluk Soruşturmasında 6 Şüpheli Daha Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında sulh ceza hakimliği 6 şüphelinin tutuklanmasına, 3 kişinin adli kontrolüne karar verdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 01:18
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 01:18
Bayrampaşa Belediyesi Yolsuzluk Soruşturmasında 6 Şüpheli Daha Tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi Yolsuzluk Soruşturmasında 6 Şüpheli Daha Tutuklandı

Soruşturmada yeni dalga: Sulh ceza hakimliği kararları açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen ve suçlamalar arasında "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" bulunan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, bu işlemler sonucunda 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik ayrıca şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar toplam 26 şüpheli tutuklandı, 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından, aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüphelinin tutuklanmaları, 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İngiltere'den İsrail'e Tepki: İki İngiliz Milletvekilinin Filistin'e Girişi Engellendi
2
'Aynı Çatı Altında' Prömiyeri: Önder Kardeşler ve Sedef Şahin Sahnede
3
Samsun'da Kereste Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
5
Katar'dan Netanyahu'ya Uyarı: Uluslararası Hukuk İhlali Kabul Edilemez
6
Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan araç polis memuruna çarptı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa