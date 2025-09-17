Bayrampaşa Belediyesi Yolsuzluk Soruşturmasında 6 Şüpheli Daha Tutuklandı

Soruşturmada yeni dalga: Sulh ceza hakimliği kararları açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen ve suçlamalar arasında "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" bulunan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliği, bu işlemler sonucunda 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik ayrıca şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar toplam 26 şüpheli tutuklandı, 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından, aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüphelinin tutuklanmaları, 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtilmişti.