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Bayrampaşa'da 86 Yaşındaki Adam Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti

Bayrampaşa'da 86 yaşındaki Vedat Bekçe, başından vurularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:17
Bayrampaşa'da 86 Yaşındaki Adam Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Bayrampaşa'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 86 yaşındaki Vedat Bekçe silahla başından vurularak hayatını kaybetti. Olay, İsmetpaşa Mahallesi Karadeniz Sokak'ta, bir kişinin merdivenden düştüğü ihbarı üzerine sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesiyle başladı.

Olay Yeri İnceleme ve Otopsi Süreci

Sağlık ekibi, bulunduğu yerden ambulansla hastaneye kaldırılan Bekçe üzerinde gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi; ancak ne yazık ki kurtarılamadı. Yapılan otopsi işleminde Bekçe'nin başından vurulduğu belirlendi.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

Olay yeri inceleme ekipleri, binada detaylı bir inceleme yaparak delil topladı. Soruşturma süreci devam etmekte ve polis, olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için çalışmalara hızla devam ediyor.

Bayrampaşa'da silahla başından vurulan 86 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme...

Bayrampaşa'da silahla başından vurulan 86 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, binada inceleme yaptı.

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