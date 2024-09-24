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Bayrampaşa'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitecek

Bayrampaşa'da park yeri yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, olay anı kameralarca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:38
Bayrampaşa'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitecek

Bayrampaşa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, araç park yeri üzerinde meydana gelen bir tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olayın Detayları

Elde edinilen bilgilere göre, Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir sokakta, Mustafa Ç. ve oğlu Mehmet Ç. ile börek dükkanı sahibi İsmail Ç. arasında park yeri sebebiyle tartışma çıktı.

Silahın Ateş Alması

Tartışmanın büyümesi sonucunda, Mustafa Ç'nin oğlu Mehmet Ç, yanında taşıdığı tabanca ile İsmail Ç'ye ateş ederek onu yaraladı. Olayın ardından sağlık ekipleri, yaralı İsmail Ç'yi hastaneye kaldırdı.

Gözaltılar ve İncelemeler

Paniğin ardından olay yerinde kaçan baba-oğul, polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Anı Kameralarda

Öte yandan, kargaşanın başladığı anlar cep telefonları ve çevredeki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu tür olayların önlenmesi adına güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

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