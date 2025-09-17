Bayrampaşa’da Başkan Vekili 21 Eylül 2025'te Seçilecek

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin toplanmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

Valilik açıklamasında, Mutlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İçişleri Bakanlığınca bugün görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi ve metinde yer alan ifadeye göre: "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince, Bayrampaşa ilçe belediye meclisinin belediye başkanı vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."