Bayrampaşa’da Başkan Vekili 21 Eylül 2025'te Seçilecek

İstanbul Valiliği, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine belediye başkanı vekilinin 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da seçileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 18:13
Bayrampaşa’da Başkan Vekili 21 Eylül 2025'te Seçilecek

Bayrampaşa’da Başkan Vekili 21 Eylül 2025'te Seçilecek

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin toplanmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

Valilik açıklamasında, Mutlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İçişleri Bakanlığınca bugün görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi ve metinde yer alan ifadeye göre: "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince, Bayrampaşa ilçe belediye meclisinin belediye başkanı vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

İLGİLİ HABERLER

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ Çorlu'da Helikopter ve Dron Destekli Asayiş Uygulaması: 900 Polisle Denetim
2
Lahbib: BM raporu 'İsrail Gazze'de soykırım' — AB yaptırım paketi devrede
3
Tunus'ta Binlerce Eğitimci UGTT'nin Çağrısıyla Protestoda
4
Fransa'da Aly Diouara'ya ırkçı mektup: Milletvekili şikayetçi oldu
5
Abdullah Özdemir'den Özgür Özel'in Bayrampaşa İddiasına Sert Yanıt
6
Space Pioneer Tienlong-3'ün Ateşleme Testini Başarıyla Tamamladı
7
İsrail Ordusu Batı Şeria'nın El-Bire ve Nablus Kentlerine Baskın Düzenledi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa