Bayrampaşa'da Başkan Vekilliği Kurasıyla CHP'li İbrahim Kahraman'a Verildi

Oy eşitliği ve geçersiz oy tartışmaları sonrası kura çekimi kararı

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması üzerine yapılan başkan vekili seçimini, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile kazandı.

Toplantı, Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleşti. CHP Grubu İbrahim Kahraman'ı; AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın'ı aday gösterdi.

Gizli oylamada ilk iki turda, mecliste üçte iki çoğunluğa denk gelen 26 oy aranırken, ilk turda Akın 19, Kahraman 18 oy aldı. İkinci turda ise bir pusulada mührün yanlış yerde vurulduğu gerekçesiyle Akın'a ait 1 oy geçersiz sayıldı; sonuç 18-18 eşitliğine dönüştü.

Üçüncü turda, meclis üye tam sayısının yarısından bir fazla olan 20 oy hedeflenirken bu turda da bir oy yazım yanlışı gerekçesiyle geçersiz sayıldı ve oylar yine 18-18'de kaldı.

Dördüncü turda Cumhur İttifakı lehine verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. AK Parti Grubu, bir pusulada önce "Akın", sonra karalanarak "Kahraman" yazıldığını belirterek ilgili pusulanın da geçersiz sayılmasını talep etti. Oturumu yöneten CHP'li Kahraman itirazı kabul etmedi ve tablo değişmedi; bunun üzerine oturuma ara verildi.

Aranın ardından AK Parti grup yönetiminin verdiği itiraz dilekçeleri mecliste okundu ve seçim yöntemi olarak kura çekimine gidilmesine karar verildi. Meclis 1. Başkanvekili olan CHP'li İbrahim Kahraman, adayların isimlerinin yazılı olduğu kağıtların bulunduğu torbadan çekim yaptı ve kurada kendi ismini çıkardı. Böylece İbrahim Kahraman belediye başkan vekili olarak belirlendi.

Kura sonrası CHP'li ve AK Partili üyeler arasında kısa süreli arbede yaşandı; olaylar daha sonra yatıştırıldı.

Öne çıkan rakamlar: İlk tur Akın 19 - Kahraman 18, ikinci ve üçüncü turlarda eşitlik 18-18, üçte iki çoğunluk için 26, mutlak çoğunluk için aranan sayı 20 olarak kayda geçti.

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla, Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda seçim yapıldı.